لإجراء أعمال صيانة.. قطع الكهرباء عن 50 منطقة بمركز ديروط بأسيوط

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدة قرى تابعة للمركز اعتبارًا من اليوم الإثنين ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 6 صباحا وحتى 12 ظهرًا، وذلك بسبب أعمال الصيانة الدورية من أجل تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية.

فصل التيار الكهربائى عن قطاع ( ١ )



وقال رئاسة مركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط: إنه بناء على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء ديروط سيتم فصل التيار الكهربائى عن قطاع ( ١ ) جهد ك ف من محطة محولات ديروط يوم الإثنين من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة ١٢ ظهرا عن مناطق الظهير الصحراوي "كارجاس - محطة الصرف الصحى- المساعدة - الوطنية - محطة الغاز الطبيعى - الكمين الغربى - أمشول – سرقنا- نزلة سرقنا - دحروج - الشيخ مغيرة - الكوم الأخضر - زاوية هارون - نزلة ضاهر - نزلة فرج - خارفه - منشية ناصر - عزبة عبد العليم - كوم انجاشه – باويط".

فصل الكهرباء عن 17 منطقة غدا الثلاثاء



وأضاف البيان ، وفي يوم الثلاثاء، سيتم فصل التيار الكهربائى عن قطاع ( ١ ) جهد ك ف من محطة محولات ديروط من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة ١٢ ظهرا عن مناطق "صنبو - عزبة التحرير- نزلة مصطفى - عزبة النصر - أبو الهدر - نجع مبارك - نجع سوليم - نزلة بدوى - الزورة - كوم الزرزور - دشلوط - ساو - نزلة ساو - أبو كريم - بانوب - المحمودية – ببلاو".



وتابع البيان، وفي يوم الخميس، سيتم فصل التيار الكهربائى عن قطاع ( ١ ) جهد ك ف من محطة محولات ديروط من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة ١٢ ظهرا عن مناطق الظهير الصحراوي "كارجاس - محطة الصرف الصحى - المساعدة - الوطنية - محطة الغاز الطبيعى - الكمين الغربى - الرياض - عواجه - عزبة أبو العيون ".



وناشدت رئاسة مركز ديروط أصحاب المخابز والمستشفيات اتخاذ ما يلزم من احتياطات خلال فترات الانقطاع من أجل تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية.