البورصة تواصل الصعود في ثاني جلسات الأسبوع

واصلت البورصة المصرية مسارها الإيجابي خلال تعاملات اليوم الإثنين، في ثاني جلسات الأسبوع، وسط أداء قوي للمؤشرات الرئيسية واستمرار حالة التفاؤل بين المستثمرين.

أداء المؤشرات في مستهل الجلسة:

المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفع بنسبة 0.34% ليسجل 34670 نقطة.

EGX30 محدد الأوزان صعد بنسبة 0.4% وبلغ 42636 نقطة.

EGX30 للعائد الكلي زاد بنسبة 0.29% ليصل إلى 15564 نقطة.

مؤشر EGX70 متساوي الأوزان ارتفع بنسبة 0.24% عند 10340 نقطة.

مؤشر EGX100 متساوي الأوزان صعد بنسبة 0.28% ليسجل 13985 نقطة.



تعززت مؤشرات السوق بدعم من مشتريات مؤسسية وانتعاش جزئي في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما يترقب المتعاملون نتائج أعمال الشركات الكبرى وحركة السيولة الأجنبية، وسط تقييمات فنية تشير إلى إمكانية اختراق مستويات مقاومة جديدة خلال الجلسات المقبلة.