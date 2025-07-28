ضربات قاصمة لعدد من تجار العملة في السوق السوداء

قررت جهات التحقيق المختصة حبس عدد من المتهمين ضبط بحوزتهم عملات أجنبية فى السوق السوداء تقدر بـ 5 ملايين جنيه مصري

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (5 مليون جنيه)

وتواصل وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.