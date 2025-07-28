ريال مدريد يحسم مصير 5 لاعبين قبل إغلاق القيد الصيفي

تعيش إدارة نادي ريال مدريد الإسباني فترة حاسمة في سوق الانتقالات الصيفية، حيث يتعين عليها حسم مستقبل خمسة لاعبين بالفريق قبل إغلاق باب القيد في الأول من سبتمبر المقبل.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن النادي الملكي منفتح على رحيل كل من النمساوي دافيد ألابا، والفرنسي فيرلاند ميندي، والبرازيلي رودريجو، بينما لا يزال متردداً في تحديد مصير داني سيبايوس والمهاجم الشاب إندريك.

وتأتي هذه التحركات في ظل ازدحام قائمة الفريق التي تضم 25 لاعبًا، بجانب ضرورة تحقيق التوازن الرياضي والمالي قبل انطلاق الموسم الجديد تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، الذي سيجتمع باللاعبين في 4 أغسطس بمقر التدريبات في مدينة "فالديبيباس" الرياضية عقب انتهاء العطلة الصيفية.