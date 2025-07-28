رضا عبد العال يهاجم صفقة الزمالك الجديدة: المثلوثي أفضل منه بمراحل

هاجم رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، صفقة نادي الزمالك الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، منتقدًا مستوى اللاعب أحمد ربيع.

وقال عبدالعال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “تن”: "أحمد ربيع لاعب عادي جدًا، والتونسي حمزة المثلوثي، لاعب الزمالك السابق، أفضل منه بمراحل".

وأضاف عبدالعال أن طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، هو السبب في ظهور لاعبي فريقه بهذا المستوى المميز في الموسم الماضي".

يذكر أن الزمالك دعم صفوفه في الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع عمرو ناصر، أحمد شريف، المهدي سليمان، شيكو بانزا، آدم كايد، بالإضافة إلى حسم صفقات عبدالحميد معالي، محمد إسماعيل، وأحمد ربيع.