رسميا.. النصر السعودي يتعاقد مع مدير رياضي جديد

أعلن النصر السعودي تعاقده مع البرتغالي سيماو كوتينيو، لتولي منصب المدير الرياضي للنادي، خلفًا للإسباني فرناندو هييرو.

وكتب حساب النادي السعودي على موقع “فيس بوك”: “شركة نادي النصر تعيّن السيد سيماو كوتينيو مديرًا رياضيًا للشركة”.

النصر يضم فيليكس

أكد تقرير صحفي، أن نادي النصر السعودي، حسم التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس لاعب نادي تشيلسي.

وحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن جواو فيليكس وصل إلى معكسر النصر في النمسا مساء أمس الأحد، لتوقيع عقود انضمامه إلى العالمي لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث.

وأضافت أن بنفيكا البرتغالي حاول استعاده فيليكس، الذي لعب له على صعيدي الفئات السنية والفريق الأول حتى صيف 2019.

وتابعت أن النصر عرض على فيليكس راتباً قدره 44 مليون جنيه إسترليني مقابل 25 مليون يورو من بنفيكا مع 15 مليون يورو في صورة إضافات.

