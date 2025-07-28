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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مسئولو القاهرة الجديدة يتفقدون أعمال الكهرباء والمرافق بالتجمع السادس

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ مشروع موزع الكهرباء بالتجمع السادس والمرافق بالامتداد الجنوبي للمدينة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية بالمدينة، تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال الجولة، أكد رئيس الجهاز أن المشروع يُعد من المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها في إطار خطة الدولة لمد المرافق والبنية التحتية بالمناطق الجديدة.

وقال: نعمل على الإسراع بتنفيذ الأعمال لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الحيوية، وعلى رأسها مدينة البعوث الإسلامية التابعة للأزهر الشريف، بالإضافة إلى تأمين التيار للمنطقة السكنية بالتجمع السادس لحين الانتهاء من إنشاء محطات المحولات الرئيسية.

وأوضح الغيطى أن موزع الكهرباء يتم تغذيته من مصدرين مستقلين لضمان استمرارية الخدمة، الأول من محطة محولات الجمعيات بعدد أربع دوائر، والثاني من محطة محولات وطنية بعدد أربع دوائر، ما يرفع من موثوقية الشبكة ويؤمن استمرار التغذية الكهربائية.

وأضاف أن نسبة تنفيذ الأعمال بلغت حتى الآن مرحلة متوسطة، ومن المقرر الانتهاء من المشروع وتشغيل التيار الكهربائي على الموزع بنهاية شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن جهاز المدينة يتابع تنفيذ الأعمال ميدانيًا وبصفة يومية للانتهاء وفق الجدول الزمني المحدد.

من جانبه، أشار المهندس هشام محمد علي، مدير عام إدارة الكهرباء بالجهاز، إلى أن المشروع يُنفذ وفق أعلى المواصفات الفنية، وقال: نُنفذ كابلات التغذية للموزع بنظام الدوائر المزدوجة من محطتين مستقلتين، بما يحقق أعلى درجات الأمان والاستقرار في التغذية الكهربائية، خاصة مع التوسعات العمرانية التي يشهدها التجمع السادس.

جدير بالذكر أن التجمع السادس يمثل أحد الامتدادات التنموية الكبرى بمدينة القاهرة الجديدة، ويقع بالمنطقة الجنوبية للمدينة على مساحة تقدر بـ 4800 فدان، ويضم مناطق سكنية متنوعة وخدمات تعليمية وصحية ودينية، كما يُعد من المناطق الحيوية التي تشهد تطورًا سريعًا، خاصة مع قربه من العاصمة الإدارية الجديدة واتصاله بمحاور هامة مثل طريق العين السخنة والطريق الدائري الأوسطى.

مناطق سكنية متنوعة وخدمات تعليمية وصحية ودينية جدير بالذكر أن التجمع السادس يمثل أحد الامتدادات التنموية الكبرى بمدينة القاهرة الجديدة التوسعات العمرانية التي يشهدها التجمع السادس

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