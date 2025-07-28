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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء .. رئيس منطقة مطروح الأزهرية يهنئ أوائل الثانوية

ازهر مطروح خلال تفقد لجان الامتحانات
ازهر مطروح خلال تفقد لجان الامتحانات
ايمن محمود

هنأ الشيخ عطية سالم، رئيس منطقة مطروح الأزهرية، ومحمود الحلبي، الوكيل الثقافي للمنطقة، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة، وجميع الطلاب الناجحين للعام الدراسي 2025/2024، متمنيًن لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية المستقبلية.

وأعرب  الشيخ عطية سالم عن بالغ سعادته بالنتائج التي حققها طلاب مطروح الأزهرية، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس الجهد الكبير الذي بذله الطلاب والطالبات، والمتابعة الدائمة من أولياء الأمور، والدور الرائد للمعلمين والمعلمات في صقل مهارات الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم.

كما أشاد رئيس المنطقة الأزهرية بالمستوى المتميز الذي ظهر به الطلاب، والذي يؤكد على جودة التعليم الأزهري وحرصه على إعداد جيل واعٍ ومثقف ومؤهل لخدمة دينه ووطنه.

ودعا الطلاب الأوائل إلى مواصلة التميز والاجتهاد في مراحلهم التعليمية القادمة، وأن يكونوا قدوة حسنة لزملائهم.

كما تقدم الشيخ عطية سالم بالشكر والتقدير للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على رعايته الكريمة لأبنائه الطلاب، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، على توجيهاته السديدة، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولكافة من ساهم وشارك في نجاح أبنائنا الطلاب وتفوقهم، متمنيًا للجميع مستقبلًا مشرقًا حافلًا بالنجاحات.

من ناحية اخرى وفى في إطار مبادرة "أنا الراقي بأخلاقي"، واصلت منطقة مطروح الأزهرية برعاية الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، بالتعاون مع المركز الاستكشافي بمطروح، فعاليات مبادرة "قطاراتنا مرآة حياتنا" الهادفة إلى غرس قيم الحفاظ على الممتلكات العامة والتوعية بأهمية القطارات كوسيلة نقل حيوية.

قادت الدكتورة رحاب الطاهر، مدير المركز الاستكشافي بمطروح، جهود التعاون المثمر بين الجانبين.

شهد هذا التعاون تنظيم ورشة عمل تفاعلية لرواد المركز من الأطفال، أشرفت عليها هالة سعيد، مدير إدارة الجودة ومنسق المبادرة بمنطقة مطروح الأزهرية، وإلهام جلال، مسؤول الإعلام بالمنطقة الأزهرية.

ركزت الورشة على توعية الأطفال بأهمية الحفاظ على المرافق العامة، خاصةً القطارات، وتجنب أي أعمال تخريبية و تم ذلك بأسلوب مبتكر وجذاب من خلال نماذج محاكاة لقصص وأحداث واقعية عايشها الأطفال أو يمكن أن يتعرضوا لها.

كما تضمنت الورشة تدريب الأطفال على كيفية التعامل مع المواقف التي قد تشهد تخريبًا للممتلكات العامة، وكيفية تقديم النصح والإرشاد لزملائهم ممن قد يقومون بمثل هذه الأفعال غير الأخلاقية.

تهدف هذه الورش التثقيفية إلى بناء جيل واعٍ ومسؤول يدرك قيمة الممتلكات العامة ودورها في خدمة المجتمع، ويعمل على صيانتها والحفاظ عليها كجزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

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