هدفنا وقف الحرب.. الرئيس السيسي: عدد كبير من شاحنات المساعدات جاهزة لدخول غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك عدد كبير من شاحنات المساعدات المصرية مستعدة لدخول قطاع غزة، وليس هناك ما يعوق دخول المساعدات إلى قطاع غزة مشيرا إلى ضرورة أن يكون معبر رفح من الجانب الفلسطيني مفتوحا، وتركزت الجهود خلال الشهور الماضية على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يشهد أوضاعا مأساوية.



وأوضح الرئيس أن مواقف مصر إيجابية، وتدعم وقف الحرب في غزة، وإيجاد حل سلمي للقضية، والإفراج عن الرهائن والاسرى، ومصر كانت لها موقف قوي بخصوص رفض التهجير.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته للمصريين حول الأوضاع في قطاع غزة، أن مصر قالت إن القطاع يحتاج بين 600 لـ 700 شاحنة في الأيام العادية، و مصر خلال 21 شهرا كانت حريصة على إدخار أكبر حجم من المساعدات للقطاع.

وأوضح أن معبر رفح معبر أفراد وتشغيله مرتبط من جانبنا ومن الجانب الأخر من جانب غزة.

وتابع أنه لا يمكن منع دخول المساعدات الفلسطينيين من خلال المعبر، وأن دخول المساعدات يكون بعد التنسيق والموافقة من الجانب الأخر، وناك مجهود كبير لوقف الحرب ودخول المساعدات.