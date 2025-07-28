أول تعليق من مدرب نيوكاسل بعد التكهنات بشأن رحيل إيزاك

أكد إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أن لاعبيه محترفون مشيرًا إلى أن التكهنات حول رحيل مهاجمه ألكسندر إيزاك، لن تؤثر على تركيزهم، استعدادًا للبريميرليج في الموسم الجديد.



إيزاك - الذي سجل 23 هدفًا في الدوري الموسم الماضي - خلف محمد صلاح، نجم ليفربول والفائز بالحذاء الذهبي برصيد 29 هدفًا، استُبعد من تشكيلة نيوكاسل في جولته الآسيوية التحضيرية للموسم الجديد.

وانضم اللاعب - البالغ من العمر 25 عامًا الذي خاض 52 مباراة دولية مع السويد - إلى نيوكاسل قادمًا من ريال سوسيداد في عام 2022، وسجل منذ ذلك الحين 62 هدفًا في 109 مباريات في جميع المسابقات.

وبعد هزيمة نيوكاسل 3-2 أمام أرسنال في سنغافورة، صرّح هاو للصحفيين بأن الجولة "كانت كالمعتاد" للاعبين.

وأضاف: "عندما تأتي إلى هذه الجولات، لا تُتاح لك فرصة التفكير في أي شيء سوى التدريب والمباراة القادمة، فالمستوى مرتفع للغاية لدرجة أنه حتى في هذه المباريات، يجب أن نكون مستعدين جيدًا".

وتابع: "علينا أن نحاول أن نكون في أفضل حالاتنا، لذا، بطبيعة الحال، أعتقد أننا سنفتقد لاعبًا بجودة أليكس، وسيشعر الفريق بذلك. لا شك في ذلك، ولا يمكنني أن أزعم أن اللاعبين لن يفعلوا ذلك، لكنهم مجموعة من اللاعبين المحترفين للغاية، ويُقدمون أداءً رائعًا في إدارة الموقف، على حد علمي".

نيوكاسل - الذي تأهل لدوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي - سيخوض مباراته التالية ضد أحد عشر فريقًا من الدوري الكوري الجنوبي في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء.