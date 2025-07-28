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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الإسكندرية تحتفل بأول دفعة بمدرسة فتح الله الدولية للعلوم والتكنولوجيا

الدكتور عربي أبوزيد مدير تعليم الإسكندرية
الدكتور عربي أبوزيد مدير تعليم الإسكندرية
أحمد بسيوني

شَهِد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم حفل تخرج الدفعة الأولى من طلبة مدرسة فتح الله الدولية للعلوم والتكنولوجيا التطبيقية للعام ٢٠٢٥ ، وحصول الطالبة أمنية عبد الرحمن قناوي على المركز الأول جمهوري.

وأشار الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية إلى أنَّ مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تعد طفرة جديدة للتعليم الفني ونقلة نوعية بمحافظة الإسكندرية، كما أنها تخدم عددًا من المحافظات المجاورة.

وأشار إلى أهمية توفير المزيد من هذه المدارس ، التي تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مختلف قطاعات الصناعة، وفتح فرص تأهيل وتعليم متميزة لتخريج فنيين ذوي مهارة عالية تواكب المعايير القومية والدولية، وفقًا لمتطلبات سوق العمل ، موضحًا أن المدرسة تقبل الطلاب المتفوقين علميًا ، ويشهد المجتمع السكندري تغيُّرًا ملحوظًا في نظرته للتعليم الفني .

جاء ذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وأمل حسان مدير عام التعليم الفني والقبطان علاء فتح الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة فتح الله والمهندس محمد علاء رئيس المجلس التنفيذي بمؤسسة فتح الله ودكتور إبراهيم الفحام نائب رئيس الجامعة التكنولوجية والدكتورة شيماء ممدوح نائب الوحدة المركزية للمدارس التكنولوجية ودكتور عمرو سليمان كبير مستشاري التميز بشركة جلاكسي للتنمية والدكتور إيهاب السرياقوسي رئيس مجلس إدارة مدرسة فتح الله للتكنولوجيا والدكتور أيمن زيتون المدير الأكاديمي لمدرسة فتح الله الدولية للعلوم والتكنولوجيا والدكتور عبد الله مجدي المدير التنفيذي لمدرسة فتح الله الدولية للعلوم والتكنولوجيا وجلال عيد مدير عام الإدارة.

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