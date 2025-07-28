أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالإسكندرية.

وتضمنت شروط التقديم ما يلي:

١. يتم التقديم بصورة الأوراق بواسطة ولى الأمر فقط ( استمارة الشهادة الاعدادية- شهادة ميلاد الطالب/ الطالبة - بطاقة ولى الأمر-بطاقة الطالب/ الطالبة إن وجدت- شهادة حسن السير والسلوك- شهادة جنسية ) مع احضار اصل المستندات للإطلاع عليها

٢. أن يكون المتقدم / المتقدمة حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسى فى ذات عام التقدم أو مايعادله من الاعدادية الأزهرية مع عمل المعادلة مع دراسة اللغة الانجلبزية كلغة أولى أو ثانية

٣. مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك.

٤. من أبناء نفس المحافظة التى حصل منها على الشهادة المذكورة على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز ادارى على حدى حرصا على مبدأ التوطين

٥. القبول يتم وفقا لأعلى المجاميع وجغرافى ويتم إعلان الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق

٦. ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج خلال سنوات الدراسة

٧. إقرار بالتفرغ من الطالب/ الطالبة مصدق عليه من ولى الأمر

معايير القبول

يشترط اجتياز مايلى:

•إختبار تحريرى فى اللغة العربية- اختبار لغة انجليزية - إختبار الحاسب الألى - قوة الملاحظة ) على ألا تقل الدرجة عن ٧٠% من درجة كل مادة

•إجتياز كشف الهيئة ويشمل اللباقة في الحديث - سرعة الاستجابة ورد الفعل - مهارات التواصل - المعلومات العامة - الخلو من العيوب الخلقية التى تؤثر على عمله - حسن المظهر - سلامة النطق - التناسق بين الطول والوزن

-الكشف الطبى ويتم إجراءه بمستشفي حكومى أو تأمين صحي ويتم توقيع الكشف الطبي للطلاب المقبولين فقط

وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة ويشمل الأتى :

• كشف باطن ومعه معدل كتلة الجسم -كشف عظام- كشف رمد يشمل مقاس النظارة فى حال وجودها - كشف جلدية - اختبار مخدرات - رسم قلب - صورة دم كاملة - تحليل حمل للطالبات

لا توجد إعادة للاختبارات فى حالة رسوب الطالب فى أى من الاختبارات السابقة أو تخلفه عن حضور الاختبار

فى حالة اجتياز الطالب/ الطالبة لكل الاختبارات السابقة يتم توقيع الاقرارات الآتية بواسطة ولى الامر:

• قبول العمل فى المنشأت الصحية فى مختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة

• عدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة وفى حالة المخالفة يتم الفصل نهائيا

• تعهد بالالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالمدرسة

• إقرار على ولى الأمر أن الطالب/ الطالبة لا يعتبر مقبول إلا بعد الانتهاء من أعمال التنسيق وإعلان النتيجة وفى حال احتياز الطالب/ الطالبة الاختبارات يتم التنبيه على ولى الأمر بتقديم الأوراق الأصلية ولا يعتبر الطالب/ الطالبة مقبول إلا بعد تطابق صور المستندات على الأصل

• ⁠التعهد فى حالة اكتشاف تزوير فى أوراق الطالب/ الطالبة خلال سنوات الدراسة يتم الفصل نهانيا والتعرض للمسائلة القانونية

• تعهد بالحفاظ على المدرسة وتجهيزاتها وعدم الإضرار بالمنشأة التعليمية فى حالة ارتداء الطالبة الحجاب يراعى أن يكون الوجه ظاهرا والكفين

•فى حالة ظهور أى حالة مرضية خلال الدراسة تعوق عن العمل يتم عرض الطالب/ الطالبة على القومسيون الطبى

• الالتزام تسليم أصل المستندات فى مقر المدرسة التى تم القبول بها وفقا للموعد الذى تحدده إدارة المدرسة

• لا توجد أى استثناءات للقبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام

الدراسى ٢٠٢٦ / ٢٠٢٥.