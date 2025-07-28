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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الوزراء البريطاني: نحتاج إلى حشد دول أخرى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني
عادل نصار

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن هناك حاجة إلى حشد دول أخرى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأشار ترامب إلى أن إسرائيل تتحمل مسؤولية كبيرة عن تدفق المساعدات، وقال "نأمل أن يصل الطعام لمن يحتاجونه.. نأمل أن يصل الطعام إلى المحتاجين.. هناك مجاعة حقيقية وهذا أمر لا يمكن التشكيك فيه.. ويمكننا إنقاذ الكثير من الناس".

ترامب هاجم حركة حماس معتبرا أن التعامل معها "أصبح صعبا في الأيام القليلة الماضية"، مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "خطط مختلفة" لتحرير الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي ترامب على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أنهما ناقشا خطة تتعلق بما سيحدث بعد تسليم المساعدات.

الوزراء البريطاني غزة القاهرة الإخبارية

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