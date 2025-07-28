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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ادعولي.. صفاء جلال تعلن تعرضها لوعكة صحية شديدة

صفاء جلال
صفاء جلال
قسم الفن

أعلنت الفنانة صفاء جلال -من خلال ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن تعرضها لوعكة صحية 

ونشرت صفاء جلال، صورتها على سرير المستشفى -عبر انستجرام- وعلقت: «الحمد لله ربنا قدر ولطف.. أنا وسلمى دور جامد أوي ادعولي».

منشور صفاء جلال 

أعمال صفاء جلال 

تستعد الفنانة صفاء جلال للمشاركة في أحدث أعمالها الدرامية الذي يحمل اسم "ولاد الأبالسة"، الذي بدأت تصويره الفترة الحالية.

وبدأت صفاء جلال بتصوير أولى مشاهدها مع الفنانة سما إبراهيم، وسوف تجسد شخصية تدعى "فايزة".

أبطال مسلسل ولاد الأبالسة

ويشارك في بطولة مسلسل "ولاد الأبالسة"،  تارا عماد، علي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، سلوي عثمان، محمود عزب، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمر والقاضي، محمد عبد الجواد إضافة إلى عدد من طلبة معهد فنون مسرحية، والمسلسل من تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري.

يذكر أن آخر أعمال صفاء جلال كان مشاركتها في مسلسل "المداح 4" الذي يحمل اسم "أسطورة العودة"، وهو من حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، محمد دياب، سهر الصايغ، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، مي سليم، حمزة العيلي، هبة مجدي، أيمن طعمة، هلا السعيد، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج أحمد سمير فرج.

صفاء جلال الفنانة صفاء جلال أعمال صفاء جلال

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