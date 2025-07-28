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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرحة في بيت نجم الأهلي.. مروان عطية يستقبل مولودته "ألما"

مروان عطية
مروان عطية
منار نور

أعلن مروان عطية، نجم وسط النادي الأهلي، عن قدوم مولودته الأولى التي أطلق عليها اسم "ألما"، وذلك صباح اليوم.


وشارك عطية متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" صورة عبر يعلن فيها أسم مولدته ، وعلّق عليها قائلًا: "الحمد لله."


وفي سياق آخر كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق ، عن طلب نجم الاهلي مروان عطية لتعديل راتبه مع الفريق ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : مصدر في الأهلي قال إن مروان عطية تواصل مع محمد يوسف وطلب تعديل راتبه ليتناسب مع نسبة مشاركته مع الفريق، وذلك قبل بداية الموسم الجديد.

مروان عطية الما الما مروان عطية

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