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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صفاء جلال تطمئن جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية

الفنانة صفاء جلال
الفنانة صفاء جلال
أوركيد سامي

طمأنت الفنانة صفاء جلال ، الجمهور بعد تعرضها لوعكة صحية وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

قالت الفنانة صفاء جلال في تصريحات خاصة لصدي البلد “انا بخير، عندي دور برد بس شديد شوية ، ادعولي" 

وتستعد الفنانة صفاء جلال للمشاركة في أحدث أعمالها الدرامية الذي يحمل اسم "ولاد الأبالسة"، الذي بدأت تصويره مؤخرا.

وبدأت صفاء جلال بتصوير أولى مشاهدها مع الفنانة سما إبراهيم، حيث تجسد شخصية تدعى "فايزة".

ويشارك في بطولة مسلسل "ولاد الأبالسة"،  تارا عماد، علي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، سلوي عثمان، محمود عزب، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمر والقاضي، محمد عبد الجواد إضافة إلى عدد من طلبة معهد فنون مسرحية، والمسلسل من تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري.


يذكر أن آخر أعمال صفاء جلال كان مشاركتها في مسلسل "المداح 4" الذي يحمل اسم "أسطورة العودة"، وهو من حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، محمد دياب، سهر الصايغ، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، مي سليم، حمزة العيلي، هبة مجدي، أيمن طعمة، هلا السعيد، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج أحمد سمير فرج.

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