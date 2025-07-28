سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 يوليو 2025

شهدت أسواق الصرف المصرية اليوم الإثنين انخفاضا نسبيًا في سعر الدولار أمام الجنيه، وفقًا لآخر تحديثات البنوك المختلفة.
وننشر أسعار الشراء والبيع كما وردت من المصادر البنكية.
سعر الدولار في البنوك اليوم:
البنك العقاري المصري العربي: شراء: 49.450 – بيع: 49.550
بنك التنمية الصناعية: شراء: 49.030 – بيع: 49.130
مصرف أبوظبى الإسلامى: شراء: 48.870 – بيع: 48.970
ميد بنك: شراء: 48.830 – بيع: 48.930
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء: 48.760 – بيع: 48.860
بنك التعمير والإسكان: شراء: 48.750 – بيع: 48.850
بنك مصر: شراء: 48.740 – بيع: 48.840
البنك الأهلي المصري: شراء: 48.740 – بيع: 48.840
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس): شراء: 48.730 – بيع: 48.773
البنك التجاري الدولي (CIB): شراء: 48.730 – بيع: 48.830
المصرف العربى الدولى: شراء: 48.730 – بيع: 48.830
البنك المصرى الخليجى: شراء: 48.730 – بيع: 48.830
بنك الإسكندرية: شراء: 48.730 – بيع: 48.830
بنك البركة: شراء: 48.720 – بيع: 48.820
بنك قناة السويس: شراء: 48.720 – بيع: 48.820
المصرف المتحد: شراء: 48.720 – بيع: 48.820
البنك المركزى المصرى: شراء: 48.707 – بيع: 48.840
كريدى أجريكول: شراء: 48.700 – بيع: 48.800
QNB الأهلي: شراء: 48.700 – بيع: 48.800
بنك الكويت الوطني NBK: شراء: 48.700 – بيع: 48.800
اتش اس بى سى HSBC: شراء: 48.700 – بيع: 48.800