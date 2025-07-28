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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 يوليو 2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

شهدت أسواق الصرف المصرية اليوم الإثنين انخفاضا نسبيًا في سعر الدولار أمام الجنيه، وفقًا لآخر تحديثات البنوك المختلفة. 

وننشر أسعار الشراء والبيع كما وردت من المصادر البنكية.

سعر الدولار في البنوك اليوم:

البنك العقاري المصري العربي: شراء: 49.450 – بيع: 49.550

بنك التنمية الصناعية: شراء: 49.030 – بيع: 49.130

مصرف أبوظبى الإسلامى: شراء: 48.870 – بيع: 48.970

ميد بنك: شراء: 48.830 – بيع: 48.930

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء: 48.760 – بيع: 48.860

بنك التعمير والإسكان: شراء: 48.750 – بيع: 48.850

بنك مصر: شراء: 48.740 – بيع: 48.840

البنك الأهلي المصري: شراء: 48.740 – بيع: 48.840

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس): شراء: 48.730 – بيع: 48.773

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء: 48.730 – بيع: 48.830

المصرف العربى الدولى: شراء: 48.730 – بيع: 48.830

البنك المصرى الخليجى: شراء: 48.730 – بيع: 48.830

بنك الإسكندرية: شراء: 48.730 – بيع: 48.830

بنك البركة: شراء: 48.720 – بيع: 48.820

بنك قناة السويس: شراء: 48.720 – بيع: 48.820

المصرف المتحد: شراء: 48.720 – بيع: 48.820

البنك المركزى المصرى: شراء: 48.707 – بيع: 48.840

كريدى أجريكول: شراء: 48.700 – بيع: 48.800

QNB الأهلي: شراء: 48.700 – بيع: 48.800

بنك الكويت الوطني NBK: شراء: 48.700 – بيع: 48.800

اتش اس بى سى HSBC: شراء: 48.700 – بيع: 48.800

أسواق الصرف أسواق الصرف المصرية سعر الدولار أمام الجنيه

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