الوطنية للانتخابات: لم نتلق أي مشكلات أو عقبات خلال فتح باب الترشح

كشف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يوضح استعدادات الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن جهزنا جميع اللجان الانتخابية بالصناديق الشفافة والسواتر.



وأضاف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في لقاء عبر قناة إكسترا نيو، أن تأكدنا من جاهزية جميع مقار اللجان الانتخابية بالمظلات أماكن الانتظار تحسبا للأجواء الحارة يومي التصويت.

وتابع المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن مستعدون تماما لإجراء انتخابات يتمكن فيها الناخب من الإدلاء برأيه بسهولة ويسر، لافتا إلى أن لم نتلق أي مشكلات أو عقبات خلال فتح باب الترشح.

