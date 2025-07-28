وفاء عامر توجه رسالة لجمهورها بعد مزاعم تورطها بتجارة الأعضاء

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة لجمهورها بعد أزمتها ومزاعم بتورطها في تجارة الأعضاء.

وكتبت وفاء عامر عبر حسابها على فيسبوك: "من قلبي شكرًا لكل إنسان دعمني، ووقف في ضهري، وصدق فيا وقت المحنة محبتكم نعمة حقيقية، وأنا ممتنة ليكم من كل قلبي".

وأعربت الفنانة وفاء عامر عن اعتزازها الكبير بنقابة المهن التمثيلية بعد إعلانها التضامن الكامل معها ضد الاتهامات المغرضة التي وُجهت إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمنت مزاعم بتورطها في تجارة الأعضاء.

وكتبت وفاء عامر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أعتز بنقابتي وأعضائها ونقيبي المحترم”.

كانت النقابة قد أصدرت بيانًا أكدت فيه دعمها التام للفنانة، مشيرة إلى تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الموقف.

كما أعلن عدد من الفنانين، منهم منة فضالي وهاني رمزي، مساندتهم لوفاء، مؤكدين على احترامهم الكبير لمواقفها الإنسانية ومسيرتها الفنية الطويلة.