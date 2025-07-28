مي كساب توجه رسالة لـ هبة مجدي.. ماذا قالت؟

حرصت الفنانة مي كساب، على تهنئة الفنانة هبة مجدي، بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت مي كساب عبر ستوري انستجرام: “كل سنة وانتي اختي حبيبتي”.

مي كساب

أعمال مي كساب

من جانب آخر، كشفت الفنانة مي كساب عن شخصيتها في فيلم آخر راجل في العالم.

وقالت مي كساب في لقاء لموقع صدي البلد الاخباري: بجسد شخصية صحفية خلال أحداث الفيلم والفيلم بيدور حول ماذا لو الرجال اختفوا من العالم.

وأضافت مي كساب “فيه أغنية ديو بيني وبين اوكا خلال أحداث الفيلم”.

يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم " أخر رجل في العالم" أطلقت البوستر الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي استعدادًا لعرضه في السينمات قريبًا.

الفيلم من نوعية كوميدي فانتازيا وتدور أحداثه حول "تعويذة فرعونية" تقضي على جميع الرجال في العالم ولم يبقْ سوى "كمال" الشخص الذي قرأ التعويذة، فأصبح هو "آخر رجل في العالم"، لتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يصبح العالم كله نساء وهو الرجل الوحيد.