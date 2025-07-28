شاهد أحدث ظهور لـ زينة بعد صورة أبنائها المتداولة

شاركت الفنانة زينة، متابعيها، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت زينة في إطلالتها خلال عطلتها الصيفية أمام البحر، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها.

زينة

وأثارت النجمة زينة حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي و أصبحت حديث الساعة خلال الأيام الماضية خاصة بعد ظهورها بصورة حديثة وهي تحتضن طفلين في إحدي المناسبات الرياضية.

وأكد كثيرون أن الطفلين الظاهرين معها هما توأمها من الفنان أحمد عز، في أول ظهور علني لهما أمام الجمهور منذ ولادتهما.

صدى البلد تواصل مع مصادر خاصة و حصل علي الصورة الحقيقة لأبنائها.

وأكد المصدر أن الصورة المنتشرة ليست للتوأمين "زين الدين وعز الدين أحمد عز " وما يتم تداوله ليس له أي أساس من الصحة.