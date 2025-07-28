18 سفارة و9 منظمات دولية و58 منظمة جمعية محلية طالبوا بمتابعة انتخابات الشيوخ.. تفاصيل

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ مصر -شأنها شأن الدول الكبرى- تحظى باهتمام كبير محلي ودولي لمتابعة العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ.

وأضاف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في لقاء خاص مع الإعلامي هشام عبد التواب، ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الهيئة تلقت طلبات من أجل متابعة انتخابات مجلس الشيوخ من 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وتابع المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، : "الهيئة أصدرت دليل المصطلحات الانتخابية لجمهورية مصر العربية مترجم إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية من أجل تسهيل متابعة الانتخابات على البعثات والمنظمات الدولية".

وأكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، : "سمحنا لمن يرغب بمتابعة العملية الانتخابية من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية والبعثات الدبلوماسية".