لا جمارك بأثر رجعي.. تنظيم الاتصالات: إعفاء 650 ألف هاتف محمول من الجمارك

أكد محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه لا تطبيق جمارك بأثر رجعي على الهواتف المحمولة .

وقال محمد إبراهيم في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم" ،:" استمرار الإعفاءات الجمركية لأي مواطن يحمل هاتف محمول جديد واحد قادما به من الخارج ".

وتابع محمد إبراهيم :" قمنا بمراجعة إجراءات عدد من الهواتف المحملوة القادمة من الخارج للتعرف على مدى مطابقتها للقواعد التي وضعناها ووجدانا 13 ألف هاتف محمول تم إعفائهم بطريقة ليست مطابقة للقواعد التي وضعها الجهاز ".

واكمل محمد إبراهيم :" منذ تطبق المنظومة تم إعفاء 650 ألف هاتف محمول من الجمارك وهذا الرقم منذ يناير وحتى الآن ".



ولفت محمد إبراهيم :" كل ما يثار في مواقع التواصل غير حقيقي بشان جمارك الهواتف المحملة".

