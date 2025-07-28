أخبار التكنولوجيا| مواصفات هاتف Redmi 15 5G .. وiPhone 17 Pro Max يشعل الحماس قبل إطلاقه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تصميم نحيف وكاميرا 200 ميجابكسل.. إليك مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Fold 7

كشفت سامسونج رسميًا عن هاتفين قابلين للطي بتصميم صدفي إلى جانب هاتفها الرائد Galaxy Z Fold 7.

يُعد هاتف Galaxy Z Flip 7 الرائد الطراز المتميز مع العديد من الترقيات عن سابقه، بينما يُعد هاتف Galaxy Z Flip 7 FE أول هاتف قابل للطي من نوعه من سامسونج يركز على القيمة.

بطارية عملاقة وسعر معقول.. مواصفات هاتف Redmi 15 5G i Note 14 SE 5G

أطلقت شاومي هاتف Redmi Note 14 SE 5G , ويشترك الهاتف في مواصفات Redmi Note 14 5G الذي أُطلق العام الماضي.

بتصميم فريد .. iPhone 17 Pro Max يشعل الحماس قبل إطلاقه

ربما تستعد شركة آبل لأكبر تحديث لكاميرا هواتفها حتى الآن مع سلسلة هواتف iPhone 17 Pro القادمة . ووفقًا لتسريب نشره موقع MacRumors من مصدر مجهول، ستتميز هواتف Pro القادمة بالعديد من إمكانيات الكاميرا الجديدة.4

مواصفات عصرية .. هاتف Keyphone المستوحى من BlackBerry يغزو الأسواق

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في هاتف Keyphone وهو هاتفًا محمولًا جديدًا مزود بلوحة مفاتيح واحدة و يوفر هذا الطراز ميزات رائعة وتكوين إعدادات باستخدام العديد من الكاميرات.

بتصميم فريد .. iPhone 17 Pro Max يشعل الحماس قبل إطلاق

ربما تستعد شركة آبل لأكبر تحديث لكاميرا هواتفها حتى الآن مع سلسلة هواتف iPhone 17 Pro القادمة . ووفقًا لتسريب نشره موقع MacRumors من مصدر مجهول، ستتميز هواتف Pro القادمة بالعديد من إمكانيات الكاميرا الجديدة.4

ويعد من أبرز التحديثات المُتوقعة لهاتف iPhone 17 Pro وجود عدسة مُعاد تصميمها تدعم تقريب بصري يصل إلى 8x. تُمثل هذه قفزة ملحوظة مقارنةً بتقريب 5x الحالي في iPhone 16 Pro Max، وستمنح المستخدمين مرونة أكبر عند تصوير الأجسام من مسافة بعيدة.