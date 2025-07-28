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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات عصرية .. هاتف Keyphone المستوحى من BlackBerry يغزو الأسواق

هاتف Keyphone
هاتف Keyphone
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في هاتف  Keyphone وهو هاتفًا محمولًا جديدًا مزود بلوحة مفاتيح واحدة و يوفر هذا الطراز ميزات رائعة وتكوين إعدادات باستخدام العديد من الكاميرات.

هاتف محمول  Keyphone

 يأتي هاتف Keyphone بنظام تشغيل مُخصص قائم على مشروع أندرويد مفتوح المصدر (15)، ومن المتوقع أن يُقدم مجموعة واسعة من الميزات. على سبيل المثال، يُمكن استخدام الجهاز لإجراء المكالمات والمراسلة والتقاط الصور وكتابة الملاحظات. وفي المقابل، فهو ليس هاتفًا ذكيًا بالمعنى التقليدي. فهو مُصمم لسهولة الكتابة، حتى للنصوص الطويلة على سبيل المثال تصميمه شبه المعياري يعني سهولة استبدال العديد من المكونات، بما في ذلك لوحة المفاتيح والكاميرا والبطارية. فالبطارية، على سبيل المثال، غير ملتصقة، ومن المفترض أن يكون استبدالها سهلاً للغاية.

يدعم هاتف Keyphone شريحتي اتصال، ويأتي بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD لتخزين المزيد من الموسيقى، 

يدعم الهاتف المتوافق مع شبكات الجيل الرابع (4G) أيضًا شبكات WiFi وBluetooth 5.0، كما يدعم مكالمات WiFi. يُعلن عن تصميم أكثر متانة، وتتوفر أزرار إضافية. 

 يمكن للمساهمين الحصول على هاتف Keyphone مقابل 259 دولارًا أمريكيًا. من المهم تذكر المخاطر المالية الكبيرة المرتبطة عادةً بالتمويل الجماعي، والتي تنطبق أيضًا على هذا الهاتف المميز الذي يشبه هاتف BlackBerry

مواصفات عصرية لوحة مفاتيح نظام تشغيل مشروع أندرويد لوحة المفاتيح

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