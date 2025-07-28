بتصميم مذهل ومزايا احترافية.. فيفو تستعد لإطلاق هاتف Vivo T4R

أعلنت شركة فيفو الأسبوع الماضي إطلاق هاتفها الجديد Vivo T4R في الهند في 31 يوليو . وتم تحديث صفحة الهاتف الرئيسية على منصة Flipkart بمعلومات إضافية حول مواصفاته وميزاته الرئيسية، بالإضافة إلى معلومات عن سعره.

كاميرات Vivo T4R

أما عن أبرز المواصفات الرئيسية لهاتف Vivo T4R فبدءًا من الواجهة الأمامية، يتميز هاتف Vivo T4R بشاشة AMOLED رباعية الانحناءات، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. ويتميز الجهاز بتصميم نحيف مثير للإعجاب يبلغ 7.39 مم .

ميزات هاتف Vivo T4R

يعمل الجهاز بمعالج Dimensity 7400 بتقنية 4 نانومتر ، وسيتوفر بخيارين: 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، بالإضافة إلى خيارات أخرى.

في الجهة الأمامية، يتميز هاتف Vivo T4R بكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل تدعم تسجيل 4K. أما في الجهة الخلفية، فتأتي كاميرا Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS) ودعم تسجيل 4K، بالإضافة إلى عدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل.

من حيث المتانة، سيأتي هاتف Vivo T4R بتصنيف IP68/69 ومتوافق مع معايير MIL-STD-810H، والذي اجتاز خمسة اختبارات بيئية لتحمل الظروف القاسية مثل درجات الحرارة العالية/المنخفضة، ومقاومة الماء، ومقاومة الغبار، والصدمات.

سعر هاتف Vivo T4R

من المؤكد أن سعر هاتف Vivo T4R سيقل عن 20,000 روبية هندية (حوالي 230 دولارًا أمريكيًا) في الهند. وسيتوفر باللونين الأزرق والأبيض.

تشير التقارير إلى أن هاتف Vivo T4R قد يكون مبنيًا على هاتف iQOO Z10R الذي أُعلن عنه مؤخرًا.، بينما سيتوفر T4R عبر فليبكارت. لذلك، من المتوقع أن يتميز T4R بشاشة AMOLED FHD+ مقاس 6.77 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين UFS 2.2، ونظام تشغيل أندرويد 15 المبني على واجهة FunTouch OS 15، وماسح بصمة مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5700 مللي أمبير/ساعة مع شحن سريع بقوة 44 واط.