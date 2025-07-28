تصميم نحيف وكاميرا 200 ميجابكسل.. إليك مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Fold 7

كشفت سامسونج رسميًا عن هاتفين قابلين للطي بتصميم صدفي إلى جانب هاتفها الرائد Galaxy Z Fold 7.

يُعد هاتف Galaxy Z Flip 7 الرائد الطراز المتميز مع العديد من الترقيات عن سابقه، بينما يُعد هاتف Galaxy Z Flip 7 FE أول هاتف قابل للطي من نوعه من سامسونج يركز على القيمة.

ميزات هاتف سامسونج جالاكسي زد فليب 7

من جانبها أجرت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة بعض التغييرات الطفيفة والملحوظة على هاتف Galaxy Z Flip 7 وقد كان هاتف Galaxy Z Flip 6 الأقدم من سامسونج أحد الهواتف القابلة للطي الأصغر حجمًا بشاشة رئيسية قابلة للطي أصغر حجمًا بقياس 6.7 بوصة لكن هاتف Galaxy Z Flip 7 ارتقى بها إلى شاشة Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.9 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز، ودقة FHD+، و2600 شمعة سطوع قصوى.

أما الشاشة فقد أصبحت أطول أيضًا، بشاشة Super AMOLED FlexWindow بقياس 4.1 بوصة، محمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus 2. تغطي هذه الشاشة كامل الشاشة، تمامًا مثل الهواتف الحديثة القابلة للطي و تتميز شاشة الغطاء بدقة 1048 × 948 بكسل فقط، ومعدل تحديث 60 هرتز أو 120 هرتز.

من حيث التصميم، يبلغ سُمك هاتف Galaxy Z Flip 7 13.7 مم عند طيه (6.5 مم عند فتحه) ووزنه خفيف نسبيًا، إذ يبلغ 188 جرامًا. ورغم أن هذا السُمك أكثر سُمكًا من Z Flip 6، إلا أن المفصلة أصبحت أنحف وأكثر متانة بفضل مفصل Armor FlexHinge الجديد وإطار Armor Aluminum. كما أنه مقاوم للماء والغبار بتصنيف IP48.

مواضفات هاتف Galaxy Z Flip 7

من جانبها أحدثت سامسونج نقلة نوعية لأول مرة مع هاتفها الذكي القابل للطي، طراز Flip. كانت جميع هواتف سامسونج القابلة للطي مدعومة بمعالج Snapdragon حتى الآن، لكن هاتف Galaxy Z Flip 7 يتفوق على معالج Snapdragon 8 Elite في Z Fold 7 المزود بمعالج Exynos 2500، مما قد يُخيب آمال بعض مُحبي هواتف Samsung القابلة للطي وستزداد سعة البطارية من 4000 مللي أمبير/ساعة في هاتف Z Fold 6 إلى 4300 مللي أمبير/ساعة في هاتف Z Fold 7، مع أن معدل الشحن السريع لا يزال 25 واط (مع شحن لاسلكي 15 واط). أما بالنسبة للكاميرات، فتأتي الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل (مثبت بصري، فتحة عدسة f/1.8، حجم بكسل 1.0 ميكرومتر) مع عدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.2، حجم بكسل 1.12 ميكرومتر)، بينما تحتوي الكاميرا الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.2، حجم بكسل 1.12 ميكرومتر).

من الميزات البارزة الأخرى: بلوتوث 5.4، وتقنية NFC، ومكبر صوت ستيريو بتقنية Dolby Atmos، وواي فاي 7، وواجهة One UI 8 المُخصصة بنظام أندرويد 16، وتقنية Galaxy AI.