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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لسبب غريب.. اعتزال نجل توتي كرة القدم

توتي
توتي
القسم الرياضي

أعلن كريستيان توتي، نجل فرانشيسكو توتي، أسطورة روما، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عن عمر 19 عامًا، في قرار مفاجئ، بعد مسيرة قصيرة لم يتمكن خلالها من ترك بصمة قوية داخل المستطيل الأخضر.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، قرر كريستيان الاتجاه للعمل فى المجال الفني، حيث سينضم إلى الطاقم التدريبي في "مدرسة توتي لكرة القدم"، المشروع الذي أسسه والده ويشرف عليه حاليًا عمه ريكاردو.

وتشير التقارير إلى أن الانتقادات الحادة التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهوره مع أولبيا فى كأس إيطاليا، كان لها تأثير كبير في قراره بالاعتزال المبكر، وإنهاء مسيرته الاحترافية قبل أن تبدأ فعليًا.

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