تنفيذ “البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة” على مليون طالب بـ2000 مدرسة

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن "البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية" يمثل نتاج شراكة استراتيجية بين الوزارة والمنظمات الدولية ويعكس الالتزام المشترك بتحسين جودة التعليم وتمكين الأجيال القادمة

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الهدف العام لـ "البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية" يتمثل في تنمية مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ المتعثرين من خلال تنمية مهارات المعلمين لإكساب التلاميذ المهارات الأساسية في القراءة والكتابة

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه جاري تنفيذ "البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية" في 10 محافظات بواقع 2000 مدرسة وبإجمالي مليون طالب وطالبة كمرحلة أولى.

و أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف القضاء على تحدي صعوبات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية، مشيرا إلى أن الطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات العام الدراسي الماضي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، إلتحقوا بالبرامج العلاجية المخصصة لتحسين مستوى القراءة والكتابة خلال الإجازة الصيفية لتحسين مستوى الطلاب في هذه المهارات الأساسية، مشيرا إلى التزام الوزارة بالتعامل بشفافية في نتائج التقييمات وأعمال السنة، لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، وأخذ كل طالب نتيجته الحقيقية لمساعدته في تحقيق تحسين مستواه التعليمى.

10 إنجازات جديدة .. ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم أمام رئيس الوزراء؟

وكان قد أدلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني ، أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء منذ ساعات ، بعدد من التصريحات الهامة التي استعرض خلالها أحدث إنجازات وزارة التربية والتعليم.

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم أمام رئيس الوزراء :