علاج حسن شحاتة.. اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسي على لفتته الكريمة

وجّه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة الشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على لفتته الكريمة تجاه الكابتن حسن شحاتة أحد أساطير الكرة المصرية.



وقال المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد أن قرار السيد الرئيس يأتي في إطار حرص سيادته الدائم على رعاية الرياضة والرياضيين الذين اعتادوا على الدوام من سيادته مواقفه الكريمة تجاههم وتقدير سيادته الدائم لرموز الرياضة والوطن.



وكان الرئيس السيسي قد وجّه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي للكابتن حسن شحاتة على خلفية الوعكة الصحية التي ألمت به.