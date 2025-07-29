الأبيض يتعرض للظلم.. حمادة عبد اللطيف يكشف سر تفوق الأهلي على الزمالك

أكد حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، أن أكبر المشاكل التي يواجهها الأبيض تأتي من داخل النادي وليس خارجه.

وقال عبد اللطيف في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الزمالك يعاني من المشاكل بسبب أن داخل النادي دائما ما يصدرون الأزمات للنادي.

وأضاف: لا يوجد نادي في مصر لا يتعرض للظلم، الجميع يتعرض للظلم وايضاً يتعرض للمجاملة ولكن الزمالك يتعرض لظلم لكن ليس بالطريقة التي يتحدث عنها الجميع.

وتابع: الزمالك يتعرض للظلم في بعض الفترات ولكن ليس طول الوقت، والزمالك عندما يكون جيدا يتوج بالألقاب ولكن المشكلة من داخل النادي.

وأردف: لا أحب المظلومية او المجاملات، والزمالك لا يجامل ولو الأبيض تجامل لم يكن يحصل على ١٤ دوري فقط.

وواصل: الزمالك عمره ما هيبقى زي الاهلي في البطولات لأن الاهلي به نظام عكس الزمالك والأهلي به نظام على كافة المستويات.