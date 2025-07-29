قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتلبية الطلب المتزايد.. تشغيل قطارات مكيفة ونوم يومية إلى مرسى مطروح خلال الصيف
ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية
ماذا يحدث في آخر ساعة قبل الفجر؟.. 16 مشهدا بين السماء والأرض
أيمن الرقب: الفلسطينيون يقدرون موقف مصر الداعم لقضيتنا
إعلام أمريكي: القبض على مطلق النار في وسط مدينة مانهاتن
بسبب غزة.. مقترح أوروبي بفرض قيود على تمويل الأبحاث الإسرائيلية
انتبه .. حالة واحدة لا يكون الابتلاء سببا في رفع درجات العبد
هل يؤدي ارتفاع سكر الدم إلى تراجع القدرة الجنسية لدى الرجال؟ دراسة تجيب
الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر.. جهز الملف من الآن
رفض الاعتراف بتمديد عقده.. آخر تطورات أزمة تجديد ديانج مع الأهلي
الديهي: مصر كانت وما زالت ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نكهة لا تُقاوم.. طريقة عمل الكبدة المشوية بتتبيلة شهية

الكبدة المشوية
الكبدة المشوية
ريهام قدري

الكبدة المشوية من الأطباق السهلة والسريعة التي يعشقها الكثيرون، وتُعد خيارًا مثاليًا لعشاء خفيف أو وجبة غنية بالبروتين. يمكن تقديمها كسندويتشات أو مع أطباق الأرز والسلطة.

 وتتميز بنكهتها الفريدة خاصة عند تتبيلها بطريقة صحيحة وشويها على الفحم أو الشواية. في هذا الموضوع نقدم لكِ طريقة تحضير الكبدة المشوية خطوة بخطوة بتتبيلة بسيطة ولذيذة ترضي جميع الأذواق.

طريقة عمل الكبدة المشوية بتتبيلة لذيذة:

المكونات:

نصف كيلو كبدة (يفضل كبدة بقري أو ضاني مقطعة شرائح متوسطة)

4 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة بابريكا

عصير ليمونة كبيرة

2 ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو عادي

رشة شطة (اختياري حسب الرغبة)

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

شرائح فلفل ألوان وبصل (للتقديم أو الشوي مع الكبدة)

الخطوات:

1. تتبيل الكبدة:

في وعاء كبير، ضعي الكبدة المقطعة وأضيفي الثوم، الكمون، الكزبرة، البابريكا، عصير الليمون، الخل، الزيت، الملح، الفلفل، والشطة.

قلّبي المكونات جيدًا حتى تتغلف الكبدة بالتتبيلة.

غطي الوعاء واتركي الكبدة في التتبيلة لمدة 30 دقيقة على الأقل (ويُفضل ساعة للحصول على نكهة أعمق).

2. تسخين الشواية:

سخني شواية الفحم أو الجريل أو مقلاة الشوي جيدًا.

امسحي الشواية أو المقلاة بقطعة قطن مبللة بقليل من الزيت حتى لا تلتصق الكبدة.

3. شوي الكبدة:

ضعي الكبدة على الشواية وقلّبيها على الجانبين حتى تنضج، عادةً تحتاج من 5 إلى 7 دقائق فقط (حسب سمك الشرائح).

يمكنك شوي شرائح البصل والفلفل الملون معها لإضافة نكهة وشكل جذاب.

4. التقديم:

قدمي الكبدة المشوية ساخنة مع الخبز البلدي، الطحينة، السلطة الخضراء، والمخللات، أو بجانب أرز بالشعرية.

لا تطهي الكبدة لوقت طويل حتى لا تجف وتصبح قاسية، يكفي أن يتغير لونها وتصبح ناضجة من الداخل دون إفراط في الطهي.

الكبدة كبدة مشوية طريقة الكبدة المشوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM وإنستاباي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM وإنستاباي

موعد انكسار درجات الحرارة بعد تخطيها الـ45؟

بعد تخطيها الـ45.. انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في هذا الموعد

طقس

الأرصاد تزف بشرى سارة: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار غدًا

عدادات الكهرباء

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء.. هل أنت منهم؟

أسعار السجائر

أسعار السجائر الآن في مصر بعد الزيادة الجديدة.. قائمة كاملة بالتحديثات

صورة أرشيفية

ضرب حتى المـ.وت.. أب ينهي حياة ابنته طالبة الإعدادية وأمن الغربية يضبطه

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.8% والهندسة 88.9%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

خالد يوسف

هيتقبض عليها.. خالد يوسف يعلق على إدعاءات إحدى الفتيات ضد وفاء عامر

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة قابيل

أسامة قابيل: الابتلاء أول دليل على محبة الله لعبده

الصلاة

أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء

الطهارة

فرَّق بين النجاسات المغلظة والمخففة.. أمين الفتوى: الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة

بالصور

بالتوب كروب .. إطلالة ياسمين عز تثير السوشيال ميديا بجسمها الممشوق

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

في الطبيخ وبالشاي الأخضر.. أغرب 7 طرق في استخدام الحلبة لإنقاص الوزن

الحلبة
الحلبة
الحلبة

ست اتجوزت رجلين في فرح واحد.. حالة غريبة تشعل السوشيال ميديا في العالم | اعرف القصة

تعدد الأزواج
تعدد الأزواج
تعدد الأزواج

محافظ الدقهلية يتواصل مع المواطنين من خط الشكاوى لحل أزمة مياه الشرب بالمنصورة

بيتصل بنفسه .. محافظ الدقهلية داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنصورة لحل مشاكل المواطنين
بيتصل بنفسه .. محافظ الدقهلية داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنصورة لحل مشاكل المواطنين
بيتصل بنفسه .. محافظ الدقهلية داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنصورة لحل مشاكل المواطنين

فيديو

حقيقة زواج ابنة وائل جسار

وائل جسار يرد على إشاعة جواز بنته من وراه: بنتي لسه صغيرة ومفيش الكلام ده

إليسا

سألوني الناس.. إليسا تغني لـ زياد الرحباني في يوم جنازته

حقيقة ارتباط هدي المفتي

هدى المفتي تفجر تصريحات جريئة عن الحب والإشاعات وعلاقتها بويجز في صاحبة السعادة

المهندسة نورزاد

خطأ طبي ولا جريمة.. المهندسة نور دخلت المستشفى على رجليها وخرجت بالكفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد