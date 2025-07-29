نكهة لا تُقاوم.. طريقة عمل الكبدة المشوية بتتبيلة شهية

الكبدة المشوية من الأطباق السهلة والسريعة التي يعشقها الكثيرون، وتُعد خيارًا مثاليًا لعشاء خفيف أو وجبة غنية بالبروتين. يمكن تقديمها كسندويتشات أو مع أطباق الأرز والسلطة.

وتتميز بنكهتها الفريدة خاصة عند تتبيلها بطريقة صحيحة وشويها على الفحم أو الشواية. في هذا الموضوع نقدم لكِ طريقة تحضير الكبدة المشوية خطوة بخطوة بتتبيلة بسيطة ولذيذة ترضي جميع الأذواق.

طريقة عمل الكبدة المشوية بتتبيلة لذيذة:

المكونات:

نصف كيلو كبدة (يفضل كبدة بقري أو ضاني مقطعة شرائح متوسطة)

4 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة بابريكا

عصير ليمونة كبيرة

2 ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو عادي

رشة شطة (اختياري حسب الرغبة)

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

شرائح فلفل ألوان وبصل (للتقديم أو الشوي مع الكبدة)

الخطوات:

1. تتبيل الكبدة:

في وعاء كبير، ضعي الكبدة المقطعة وأضيفي الثوم، الكمون، الكزبرة، البابريكا، عصير الليمون، الخل، الزيت، الملح، الفلفل، والشطة.

قلّبي المكونات جيدًا حتى تتغلف الكبدة بالتتبيلة.

غطي الوعاء واتركي الكبدة في التتبيلة لمدة 30 دقيقة على الأقل (ويُفضل ساعة للحصول على نكهة أعمق).

2. تسخين الشواية:

سخني شواية الفحم أو الجريل أو مقلاة الشوي جيدًا.

امسحي الشواية أو المقلاة بقطعة قطن مبللة بقليل من الزيت حتى لا تلتصق الكبدة.

3. شوي الكبدة:

ضعي الكبدة على الشواية وقلّبيها على الجانبين حتى تنضج، عادةً تحتاج من 5 إلى 7 دقائق فقط (حسب سمك الشرائح).

يمكنك شوي شرائح البصل والفلفل الملون معها لإضافة نكهة وشكل جذاب.

4. التقديم:

قدمي الكبدة المشوية ساخنة مع الخبز البلدي، الطحينة، السلطة الخضراء، والمخللات، أو بجانب أرز بالشعرية.

لا تطهي الكبدة لوقت طويل حتى لا تجف وتصبح قاسية، يكفي أن يتغير لونها وتصبح ناضجة من الداخل دون إفراط في الطهي.