محافظ البحر الأحمر يعلن الانتهاء من توصيل المرافق بالكامل بمنطقة الحرفيين

أجرى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، جولة ميدانية تفقد خلالها منطقة ورش الحرفيين بمدينة الغردقة، لمتابعة موقف أعمال توصيل المرافق والخدمات الأساسية بها، والتأكد من جاهزيتها للتسليم.

أعلن المحافظ خلال جولته الانتهاء التام من توصيل جميع المرافق الحيوية للورش، من مياه شرب وكهرباء وصرف صحي، مشيرًا إلى أن المنطقة باتت جاهزة لتسليم الورش إلى المستحقين وبدء التشغيل الفعلي.

ودعا اللواء عمرو حنفي المواطنين الذين تم تخصيص ورش لهم ، إلى سرعة التوجه لاستلام الورش المخصصة لهم دون تأخير، تمهيدًا لبدء مزاولة الأنشطة داخل المنطقة الجديدة.

وأكد المحافظ على أن نقل الورش من داخل المدينة إلى المنطقة الجديدة سيساهم في الحفاظ على البيئة، وتقليل التلوث السمعي والبصري، ودعم الصورة البصرية والحضارية لمدينة الغردقة كوجهة سياحية عالمية.

كما شدد على أهمية الالتزام باستلام الورش وتشغيلها في أسرع وقت ممكن، حتى تؤدي المنطقة دورها في خدمة الأنشطة الحرفية والمجتمع المحلي، وتخفيف الضغط عن وسط المدينة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من الاستاذ كمال سليمان السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، والمهندس أجمد شعبان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.