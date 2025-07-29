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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رحلة ميسرة وعودة آمنة.. مصر تواصل دعم السودانيين العائدين إلى وطنهم

عودة السودانيين وذويهم لوطنهم
عودة السودانيين وذويهم لوطنهم
حمادة خطاب

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التزامها الكامل بمواصلة تقديم كافة الخدمات اللازمة لراحة الأشقاء السودانيين، متمنية لهم رحلة ميسرة وعودة آمنة إلى وطنهم، في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الأشقاء السودانيين وتيسير رحلتهم الطوعية نحو العودة الآمنة إلى بلادهم.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن انطلاق القطار المخصوص الثاني رقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة)، وعلى متنه المئات من السودانيين وذويهم الراغبين في العودة الطوعية إلى وطنهم، مرورًا بمحافظة أسوان ووصولًا إلى ميناء السد العالي النهري.

 السفير عماد الدين عدوي في مقدمة مودعي الركاب

وكان في مقدمة مودعي الركاب بمحطة سكك حديد مصر بالقاهرة السفير عماد الدين عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، إلى جانب قيادات السكك الحديدية، وسط أجواء سادها التقدير المتبادل والمشاعر الأخوية العميقة التي تربط الشعبين الشقيقين.

وأعرب السفير عماد الدين عدوي عن تقدير بلاده العميق للدور المصري المستمر في دعم أمن واستقرار السودان، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للشعب السوداني.

كما قدّم الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على توفير الخدمات والتسهيلات اللوجستية، ومنظومة النقل المتكاملة التي تشمل القطارات والأتوبيسات والعبارات النهرية بين أسوان ووادي حلفا، مشددًا على أن ما يلقاه السودانيون العائدون من رعاية واهتمام يجسد عمق العلاقات بين الشعبين.

تأتي هذه المبادرة في إطار سلسلة من الجهود المصرية الرسمية لتسهيل عودة السودانيين إلى بلادهم، عبر توفير وسائل انتقال آمنة ومنظمة من القاهرة إلى السد العالي، تمهيدًا لوصولهم إلى السودان، بما يعكس حرص الدولة المصرية حكومة وشعبًا على مساندة الأشقاء في أوقات الأزمات.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر السودانيين السودان

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