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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر إدريس أول مصري يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية

ياسر إدريس يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية
ياسر إدريس يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية
إسراء أشرف

فاز المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية World Aquatics، ليصبح بذلك أول مصري في تاريخ الرياضات المائية يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع.

ويعد هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل الرياضي والإداري، ومؤشرًا قويًا على المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الكوادر المصرية في المحافل الرياضية الدولية.

وأعرب المهندس ياسر إدريس عن فخره واعتزازه بهذا النجاح مقدمًا خالص الشكر والتقدير للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه المستمر للرياضة والرياضيين، وتمكين الكفاءات الوطنية في المواقع القيادية الدولية.

وأوضح المهندس ياسر إدريس أن التعاون مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يتم على أكمل وجه.

كما توجه بالشكر إلى الكابتن حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، على ثقته ودعمه، وعلى قيادته الحكيمة والمتميزة للاتحاد الدولي لألعاب الماء .

وفي ختام تصريحه، وعد إدريس ببذل أقصى الجهد لرفع اسم مصر عاليًا وتمثيلها بأفضل صورة على الساحة العالمية.

ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية اللجنة الأولمبية المصرية

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