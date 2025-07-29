التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في مشاجرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.



تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث المديرية، إخطاراً من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ من مستشفى ناصر بوصول المدعو "أحمد ص م" 22 سنة ومقيم بمنطقة إبراهيم بك دائرة القسم، جثة هامدة وبه طعنة نافذة بالفخذ.



و على الفور انتقل المقدم مصطفى دياب ومعاونوه لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة جار المجني عليه، ويدعى "سيد ع ع ا" 23 سنة عاطل ومقيم بمنطقة إبراهيم بك، وذلك بسبب خلافات جيره سابقة بينهما، ويوم الواقعة تجددت الخلافات وبدأت بمشادة كلامية تطورت لمشاجرة، وقام علي إثرها المتهم بطعن المجنى عليه طعنة بالفخذ بسلاح أبيض"مطواة"، أودت بحياته، وفر هارباً.



وعقب تقنين الإجراءات، بقيادة المقدم مصطفى دياب، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم بالواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكاب تلك الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في الميعاد، كما أمرت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية له.