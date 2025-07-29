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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط كيان وهمي لإنتاج المياه والخل في المنوفية.. آلاف الزجاجات بمواصفات خطيرة

حملات تموينية في المنوفية
حملات تموينية في المنوفية
مروة فاضل

تمكنت مباحث التموين في محافظة المنوفية برئاسة العقيد أحمد أبو السعود وبالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمنوفية برئاسة  محمود شاكر خلال حملة تفتيشية مكبرة بمركز بأشمون من ضبط كيـان غير مرخص وغير مطابق لاشتراطات الأمن الصناعي تخصص في إنتاج مياه شرب وبيعها داخل زجاجات بلاستيكية باعتبارها مياه معدنية مدون عليها علامات تجارية وهمية  ، وكذا تعبئة خل طعام باستخدام  مستلزمات مجهولة المصدر بمايضر بصحة المواطنين وتحقيق مكاسب غير مشروعة. 

حيث تـم ضبـط 2خط مواسير بلاستيك ، 2 تنك بلاستيك غير مدون عليه بيانات ، وحدة معالجة مياه " فلاتر " ، 2956 زجاجة مياه وخل منتج نهائى مدون عليه علامات وهمية ، 6 ألاف كرتونة فارغة لتعبئة المنتج النهائي ، 50 ألف استيكر ،وتم التحفظ علي المضبوطات وانتداب لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمنوفية لعمل التقرير الفني اللازم والعرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، يأتي هذا في إطار إحكام الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

شدد محافظ المنوفية  على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية وتوجيه ضربات قوية للخارجين عن القانون والمتاجرين في جميع السلع والتصدي للممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار  ومكافحة الفساد بشتي صوره لمنع استغلال المواطنين.

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