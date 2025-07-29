الأهلي يواجه انبي وديا اليوم بالتتش

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته الودية الأولي بالقاهرة في السادسة من مساء اليوم بمواجهة فريق أنبي استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري التي تحدد لها يوم 8 أغسطس المقبل بمواجهة مودرن سبورت في الجولة الأولي.

وكان الأهلي قد بدأ فترة الإعداد بمرخلة أولي تضمنت قياسات بدنية وتدريبات في التتش استمرت 5 أيام ثم المرحلة الثانية معسكر مغلق في مدينة طبرقة التونسية استمر 9 ايام شهد مواجهتي الملعب والبنررتي ثم المرحلة الثالثة باستاد مختار التتش والتي تستمر حتي موعد انطلاق الدوري وتتضمن مواجهة انبي اليوم ثم سيراميكا كليوباترا ويبحث الاسباني خوسيه ريبيرو عن خوض ودية ثالثة، ولكن ضيق الوقت قد يعوق ذلك.

ويسعي ريبيرو لتجهيز لاعبيه بشكل جيد بدنيا وفنيا قبل انطلاق مسابقة الدوري .