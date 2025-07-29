ضبط شخص يدير كيانا تعليميا بدون ترخيص بالقاهرة للنصب على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص في القاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم، والإعلان عن نشاطه الإجرامى عبر شبكة الإنترنت، وإيهامهم بحصول الكيان على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية - على غير الحقيقة - بقصد استقطاب الضحايا للاستيلاء على أموالهم.

جاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءاتن تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته "مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.