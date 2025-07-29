عرض أفلام تسجيلية وندوة ثقافية بنادي سينما أوبرا دمنهور ضمن فعاليات «تراثك ميراثك»

في إطار فعاليات “تراثك ميراثك” محور “مصر تتحدث عن نفسها” التي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، نظم المركز القومي للسينما عرضا خاصا ضمن نادي سينما أوبرا دمنهور.

شهدت الفعالية عرض فيلمين تسجيليين قصيرين يحتفيان بالتراث المصري وهويته البصرية، وهما فيلم “الخيامية” من إخراج هاشم النحاس وفيلم سحر الأواني من إخراج أحمد إبراهيم.

وعقب العرض، أقيمت ندوة ثقافية أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوى وشارك فيها الدكتور خالد هنو، مؤسس أتيليه هنو لتعليم فن الرسم والتصوير بالإسكندرية، والذي أشرف على عدد من المعارض الجماعية والخاصة، وصمم العديد من أغلفة الكتب لصالح الهيئة العامة للكتاب، ويساهم حاليا في إعداد كتاب عن الفن التشكيلي المعاصر.

هدفت الفعالية إلى تسليط الضوء على جماليات التراث المصري من خلال السينما التسجيلية، وفتح حوار ثقافي مع الجمهور حول أهمية الحفاظ على الهوية البصرية المصرية.

يذكر أن نادي سينما أوبرا دمنهور يقيمه المركز القومي للسينما شهريا بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ويشرف على النادي الناقد السينمائي أحمد النبوي، مدير مهرجان القاهرة للفيلم القصير.