ارتفاع متوقع في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات رغم انخفاض نسب النجاح.. تفاصيل

صرح الكاتب الصحفي عبد الرحمن عبادي، بأن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية قد يشهد ارتفاعا هذا العام، رغم تراجع نسبة النجاح في الثانوية العامة مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح عبادي، خلال مداخلة له في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن عدد الطلاب الحاصلين على مجاميع تفوق 90% ارتفع مقارنة بالعام الماضي، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الحدود الدنيا للقبول بالكليات الطبية والعلمية.

وتوقع أن يبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البشري نحو 299 درجة، بما يعادل 93%، فيما قد تصل كلية طب الأسنان إلى 297 درجة.

وأكد أن عملية التنسيق تعتمد بالأساس على المنافسة بين الطلاب بعد تسجيل رغباتهم، ما يجعل من الصعب تحديد المؤشرات النهائية بشكل دقيق قبل انتهاء عملية تسجيل الرغبات.

وأشار إلى استمرار تراجع أعداد طلاب الشعبة الأدبية عامًا بعد آخر، نتيجة تفضيل كثير من الطلاب للكليات ذات الفرص المستقبلية في سوق العمل، مثل الكليات التكنولوجية وكليات الذكاء الاصطناعي، وهو ما ساهم في انخفاض الإقبال على الأقسام الأدبية.