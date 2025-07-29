"ياسمين وليد" الأولى على الثانوية العامة من ذوي الهمم: عملت على نفسي حتى وصلت للنجاح

عبّرت الطالبة ياسمين وليد، الأولى على الثانوية العامة من ذوي الهمم، عن سعادتها الغامرة بتفوقها الدراسي، مؤكدة أن النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة جهد طويل ودعم كبير من والدتها.



وقالت ياسمين خلال لقائها في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد:"عملت على نفسي كثيرًا حتى أصل إلى هذا المستوى من التفوق، ووالدتي كانت داعمة لي في كل المراحل."



وأضافت: "أحب العزف على آلة البيانو، فهو هوايتي المفضلة ومصدر سعادتي".

الإرادة والعزيمة هما سر تحقيق النجاح

وأكدت ياسمين أن الإرادة والعزيمة هما سر تحقيق النجاح، موجّهة رسالة لزملائها من ذوي الهمم بضرورة الإيمان بالنفس وعدم الاستسلام للتحديات.