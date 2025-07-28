عشان تسجل رغباتك بنجاح.. معلومة تهم طلاب الثانوية العامة

أكد جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، أن مجموع طلاب الثانوية العامة في النظام الحديث هو 320 درجة ولهم حد أدنى للتنسيق في الشعبتين الأدبية والعلمية .



وقال جودة غانم في مداخلة هاتفية على قناة " الحياة"، :" الحد الأدنى للتنسيق في الشعبة الأدبي بالنظام الحديث للثانوية هو 233 درجة، وفي الشعبة العلمية علوم 293 درجة والعلمي رياضة 283 درجة ".



وتابع جودة غانم :" مجموع الدرجات بالنظام القديم للثانوية 410 درجة والحد الأدنى للتنسيق مختلف ".



واكمل جودة غانم :" تسجيل الرغبات واحد في النظام الحديث والقديم للثانوية العامة وعندما يقوم الطالب بتسجيل الرغبات يجب أن يكون معه رقم الجلوس والرقم السري ".



ولفت جودة غانم :" الطالب قادر على تعديل رغباته أكثر من مرة ".