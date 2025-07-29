والدة ياسمين وليد: نظام الدمج أنقذ مستقبل ابنتي ويخدم جميع الطلاب

أكدت والدة الطالبة ياسمين وليد، إحدى أوائل الثانوية العامة بنظام الدمج، أن هذا النظام ساهم بشكل كبير في دعم ابنتها ومساعدتها على التفوق، مشيرة إلى أن "نظام الدمج يخدم شريحة من الطلاب تجمع بين الأطفال العاديين وغير العاديين، ويمنحهم فرصة عادلة في التعليم".

وقت إضافي وتسهيلات ضرورية

وأوضحت خلال برنامج “صباح البلد”، أن الطلاب في هذا النظام يحصلون على وقت إضافي أثناء أداء الامتحانات، وهو ما يمنحهم الفرصة الكاملة للتفكير والإجابة دون ضغط زمني.

وقالت إن من بين التسهيلات المقدمة، وجود اختيارات للطلاب الذين لا يستطيعون الكتابة باللغة العربية بشكل جيد.

نجاحات حقيقية رغم التحديات

وأضافت والدة ياسمين أن ابنتها واجهت تحديات كبيرة خلال مسيرتها التعليمية، لكن دعم الأسرة وتفهم المدرسة والإجراءات التي وفرها نظام الدمج، مكّنها من تحقيق هذا الإنجاز الكبير، لتكون من أوائل الجمهورية هذا العام.