قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لابيد: حكومة نتنياهو تقودنا إلى كارثة سياسية وتسعى لضم شمال غزة
الكشف عن دخول السفن ذاتية الإبحار الخدمة قريبًا
خبير بيئي عن حرائق قرية برخيل : المشكلة الرئيسية مخلفات القمامة
كيفية التقديم لكلية الشرطة 2025
وزارة الطيران: انقطاع الكهرباء بمطار القاهرة كان لحظيًا ولم يؤثر على التشغيل بمباني الركاب
متحدث الكهرباء: دفعنا بـ65 مولدا متنقلا على مدار اليوم لتأمين التيار الكهربائي
نتنياهو يهاجم ستارمر: الاعتراف بدولة فلسطينية مكافأة لحماس
وزير الكهرباء يتابع لحظة انتهاء مد كابلات الخط الاحتياطي لمحطة محولات جزيرة الدهب
هيكل غامض على شكل حرف L بالقرب من الأهرامات.. ماذا وجدوا بداخله؟
توجه أوروبي للاعتراف بفلسطين| بريطانيا تدرس الخطوة.. وفرنسا تمهّد الطريق
لحل أزمة تلوث مصرف المحيط .. محطة معالجة جديدة بالمنيا خلال أسابيع
الخارجية: مصر تدعم كل جهد دولي يسهم في تثبيت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025: ابتعد عن الخلافات

برج الاسد
برج الاسد
حياة عبد العزيز

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها. 

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

مشاهير برج الأسد 

هدى سلطان وفريد شوقي وكارول سماحة وحسن شاكوش وشيماء سيف ومنة شلبي .

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

ابتعد عن الخلافات لضمان علاقة عاطفية سعيدة. ستساعدك مسؤوليات جديدة على إثبات قدراتك اليوم. لن تواجه مشاكل مالية كبيرة، وستكون صحتك في حالة جيدة..

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

يُفضّل حبيبك وجودك اليوم. يجب أن تتشاركا المشاعر، وقد يرغب أيضًا في أن تكون مُعبّرًا عن مشاعرك أثناء قضاء الوقت معًا، قد تلتقي بحبيبك السابق، مما سيُنعش العلاقة القديمة أيضًا. مع ذلك، على المتزوجين تجنّب كل ما قد يُعيق سير العلاقة.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا 

تذكر القيام بتمارين الإحماء والتهدئة لحماية عضلاتك. تناول وجبات خفيفة ومتوازنة، مع التركيز على الفواكه والبروتينات. استرخِ الليلة بتمارين تمدد أو تمارين تنفس مهدئة لنوم هانئ.

برج الاسد مهنيا

سيحظى كُتّاب الإعلانات والمصممون ورسامو الرسوم المتحركة ومحترفو تكنولوجيا المعلومات بتقدير العملاء الأجانب، قد يكون هناك أيضًا نجاح في البحث عن وظيفة اليوم، قد يكون لدى بعض العملاء استفسارات، ومن واجبك حلّها دون الإضرار بآفاق العمل. سيجد رجال الأعمال المزيد من الفرص، وقد يُطلقون مفهومًا أو منتجًا جديدًا يُحقق نتائج جيدة.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

أما من يرغب في شراء منزل، فيمكنه القيام بذلك، فاليوم مناسب لشراء العقارات، سينتقل رجال الأعمال بتجارتهم إلى آفاق جديدة

برج الأسد حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج الأسد الاسد مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنت الرئيس

ادّعت لقب بنت الرئيس الأسبق.. القبض على التيك توكر في اتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

تنسيق الجامعات 2025

بدء المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 في هذا الموعد

صورة أرشيفية

مناشدة عاجلة من مياه الشرب لسكان محافظة الجيزة | خاص

عودة المياه

آخر كلام.. موعد عودة المياه لكافة مناطق الجيزة

الايجار القديم

حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل

فرص العمل المتاحة

103 فرص عمل في شركة مقاولات كبرى بالإمارات.. براتب 12 ألف درهم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة

ترشيحاتنا

أرشيفية

تقديرات إسرائيلية تشير إلى قرب اعتراف أوروبي واسع بالدولة الفلسطينية

أرشيفية

بعد فضيحة أخلاقية.. نتنياهو يقرر إعادة السفير الإسرائيلي من الإمارات

أرشيفية

لأول مرة.. بريطانيا تسقط مساعدات إنسانية جوا على قطاع غزة

بالصور

لماذا عليك تجربة العلاج بالأعشاب والمكملات الطبيعية

العلاج بالأعشاب
العلاج بالأعشاب
العلاج بالأعشاب

يسبب الإغماء والوفاة .. اعرف أعراض الإجهاد الحراري الكاملة

أعراض الإجهاد الحراري
أعراض الإجهاد الحراري
أعراض الإجهاد الحراري

مسكنات الألم الطبيعية تغنيك عن الأدوية.. بدون آثار جانبية

مسكنات الالم
مسكنات الالم
مسكنات الالم

ودّع اصفرار الأسنان.. وصفة طبيعية لتبييضها في المنزل بمكونات بسيطة وآمنة

أفضل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان في المنزل
أفضل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان في المنزل
أفضل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان في المنزل

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

محدش ينزل البحر .. تحذير من التواجد ببعض شواطئ مرسى مطروح والساحل الشمالي

القبض على سارة خليفه

750 كيلو مخدرات و20 شاهدًا .. كواليس وأسرار قضية سارة خليفة في مصر

القبض على رمضان صبحى

مطار القاهرة كشف الموضوع .. القبض على رمضان صبحي بسبب قضية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد