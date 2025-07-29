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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025: عبّر عن مشاعرك بصدق

العقرب
العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

قد تكتشف دوافع أو مواهب تُلهمك للعمل، واجه التحديات بعزيمة، مُعتمدًا على حدسك لإيجاد الحلول تواصل مع أصدقائك للحصول على الدعم، وشاركهم أفكارك لتعزيز النمو والاستقرار. 

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

 يشعر الشركاء بدعمك بفضل اهتمامك الصادق وتوجيهك البديهي وتعاطفك. إذا كنت عازبًا، فقد يجذب حضورك الجذاب شخصًا مفتونًا بثقتك في اجتماع أو محادثة عبر الإنترنت عبّر عن مشاعرك بصدق، مُقدّمًا الطمأنينة والدفء من خلال الإنصات باهتمام واللفتات الصغيرة. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 يجب على النساء الحوامل تجنب الرياضات الخطرة، بما في ذلك الأنشطة تحت الماء. من الشائع الإصابة بالصداع وآلام الجسم ومشاكل الهضم والحمى الفيروسية، التزم بالطعام المنزلي وتجنب الوجبات السريعة.

برج العقرب مهنيا

 قد تتألق مهاراتك القيادية إذا شاركت أفكارك بثقة في اجتماعات الفريق. كن منفتحًا على الملاحظات واستخدمها لتحسين خططك. قد يكشف التواصل مع الزملاء عن فرص أو تعاونات جديدة حافظ على التوازن من خلال ضبط وتيرة عملك، وأخذ فترات راحة لإعادة شحن إبداعك، والحفاظ على الإنتاجية طوال اليوم..

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

راقب نفقاتك بعناية وعدّل أهدافك عند الحاجة، النهج المنضبط اليوم يُعزز الأمان المالي والمرونة المالية على المدى الطويل. تتبّع التقدم باستخدام أدوات إدارة الأموال.

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