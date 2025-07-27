قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم .. الزمالك راحة من التدريبات بعد معسكر العاصمة الإدارية
أحمد عبدالقادر يوجّه رسالة لـ وسام أبوعلي بعد رحيله عن الأهلي: «حظ سعيد يا حب»
خالد الجندي: من يُحلّل الخمر أو الحشيش فقد غاب عنه المخ الصحيح .. فيديو
تعرّف على موعد عودة الزمالك للتدريبات بعد معسكر العاصمة الإدارية
مبيدات حشرية .. النيابة تكشف مفاجآت في وفاة 6 أطفال و والدهم بالمنيا
كنا نناقش الأفلام من الطفولة.. سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان |فيديو
طائرات تنفذ إسقاطًا جويًا للمساعدات غربي غـ.ـزة
صلاح وديمبلي يشعلان المنافسة.. ما معايير اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025؟
إعلام عبري: إسرائيل تنفذ هدنة إنسانية من صباح الأحد وحتى ساعات المساء
أوائل الثانوية الأزهرية يفتحون قلوبهم لـ صدى البلد.. ثقة في الله وظروف صعبة لم تعرقل المسيرة
مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة
الحرارة هتوصل 46 درجة .. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 27 يوليو 2025: تجنب الجدال

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 27 يوليو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.
 

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 27 يوليو 2025

ستشعر بالثقة في أفعالك، وقد تُقدّر لهدوء أعصابك. ثق بحدسك، لكن حافظ على سلاسة وبساطة الأمور، قد تصلك أخبار سارة من قريب، كن منفتحًا على التعلّم، وستسير الأمور بسلاسة.
 

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

إذا كنتَ أعزبًا، فقد تُشعل محادثة هادفة شرارة علاقة جديدة. الثقة هي أقوى روابطك اليوم، لذا استخدم الكلمات اللطيفة والصبر، تجنب الجدال، حتى لو كان بسيطًا. ركّز على بناء ذكريات معًا بدلًا من البحث عن الكمال. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

يجب على النساء الحوامل تجنب الرياضات الخطرة، بما في ذلك الأنشطة تحت الماء. من الشائع الإصابة بالصداع وآلام الجسم ومشاكل الهضم والحمى الفيروسية، التزم بالطعام المنزلي وتجنب الوجبات السريعة.

برج العقرب مهنيا

قد يلجأ إليك زميل طلبًا للنصيحة، فكن مستعدًا للمساعدة حاول ألا تتعجل أو تُكثر من المهام؛ فالعمل الواحد تلو الآخر يُحقق نتائج أفضل اليوم. حافظ على هدوئك تحت الضغط، انتبه لأي عروض مالية غير اعتيادية، واقرأ الشروط والأحكام. 

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

تجنب المخاطرة بمدخراتك، قد يُسعدك عائد بسيط من استثمار سابق فكّر بذكاء، لا بتسرع، عند الإنفاق. جهودك نحو الاستقرار المالي تسير على الطريق الصحيح. الاستماع إلى موسيقى هادئة أو القيام بتمارين خفيفة سيرفع معنوياتك.

برج العقرب حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الداخلية

ترقيات ونقل .. وزير الداخلية يعلن حركة تنقلات ضباط الشرطة

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا بالأسماء

بالأسماء.. جدول كامل لحركة تنقلات الداخلية لعام 2025

حركة تنقلات الداخلية 2025 .. قائمة كاملة بالأسماء والمناصب الجديدة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إتاحة التحسين للطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2025

اللواء محمود توفيق

تصعيد وترقية.. ننشر أسماء قيادات مباحث أمن الجيزة

الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. سريع ومباشر يظهر المجموع في الحال

ترشيحاتنا

الطلاب

خواطر اجتماعية.. الدكتورة سعاد العزازي: قيمة الإنسان أصبحت مرهونة بالشهادة الجامعية

الثانية على الجمهورية بالأزهر: كنت متوقعة أطلع من الأوائل وختمت القرآن فى 3 إعدادي والمواد الشرعية كانت سهلة

الثانية على الجمهورية بالأزهر : كنت متوقعة أطلع من الأوائل وختمت القرآن فى 3 إعدادي

الأولى على الجمهورية بالأزهر: كنت متوقعة أطلع من الأوائل.

الأولى على الجمهورية بالأزهر: كنت متوقعة والقرآن ساعدني على التركيز والتنظيم في المذاكرة

بالصور

لو المفتاح اتكسر جوا الباب.. ازاى تخرجه بدون نجار

مفتاح مكسور داخل الباب
مفتاح مكسور داخل الباب
مفتاح مكسور داخل الباب

انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط .. والبحث عن السكان تحت الأنقاض

انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط
انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط
انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط

استمتع بالأكل.. 4 أنواع من الدهون تقلل الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

بأسعار معقولة .. أحدث سيارات الميني فان من هيونداي

هيونداي
هيونداي
هيونداي

فيديو

شيخ ازهري يهاجم سوزي الأردنية

لازم نمنع سوزي الأردنية من الظهور | أزهري يهاجم التيكتوكرز

كواليس أغنية soura

مصري يعود بأغنيته الجديدة Soura بمشاركة جوزيلفيو وإيلي

منع الحمل

حبة جديدة لمنع الحمل من خلال عدم وصول الحيوانات المنوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

المزيد