كيفية الحفاظ على صحة القلب قبل ممارسة الرياضة؟.. فيديو

قال الدكتور هاني الشهيدي، استشاري القلب والأوعية الدموية وقسطرة القلب، إن ممارسة الرياضة أمر ضروري ومفيد للجميع، لكن لا بد أن تسبقها خطوة أساسية وهي الخضوع لفحص طبي شامل لتحديد الحالة الصحية ومدى ملاءمة نوع الرياضة لكل فرد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن اختيار نوع الرياضة لا يجب أن يكون بشكل عشوائي، مؤكدًا أن الكشف الطبي قبل الرياضة أصبح ضرورة وليس رفاهية، حيث يتيح تقييم حالة القلب ووظائفه وتحديد قدرة الشخص على ممارسة النشاط البدني الآمن له.

وأشار إلى أن بعض أنواع الرياضات الحديثة مثل التمارين عالية الشدة تتسبب في زيادة ضربات القلب بشكل كبير وسريع، وهو ما قد لا يتناسب مع بعض الحالات القلبية أو الأشخاص غير المؤهلين بدنيًا، مما يعرضهم لمخاطر صحية.

وشدد على أن الفحص الطبي المسبق، يساعد في تقييم كهرباء القلب ووظائفه بشكل دقيق، وبالتالي تحديد مدى أمان التمارين المكثفة أو الشديدة.