حازم حسني يهنئ ياسر إدريس بتوليه نائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية

تقدم اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والافريقي للرماية والامين العام للجنة الأولمبية بخالص التهنئة إلى المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة بمناسبة اختياره نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية كأول مصري يتقلد هذا المنصب الرفيع

وأشاد حسني بتولى إدريس هذا المنصب مؤكدا ان ذلك يعكس الثقة الدولية في الكوادر المصرية مؤكدا ان إدريس من الشخصيات التى لها باع طويل في الرياضة المصرية ولعبة السباحة متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة ومزيدًا من النجاحات للرياضة المصرية