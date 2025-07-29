لاعب خرج من الحسابات والآخر لديه أزمة.. مران فردي لـ ثنائى الزمالك

خاض الثنائي أحمد فتوح وأحمد الجفالي، لاعبا فريق الزمالك، تدريبات فردية على صباح اليوم الثلاثاء تحت إشراف الجهاز الفني للأبيض.

ويغيب الثنائي عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة، حيث يخضع أحمد فتوح لتدريبات تأهيلية خاصة، في ظل الأزمة التي نشبت مؤخرًا بسبب ظهوره في حفل بمنطقة الساحل الشمالي، والتي أسفرت عن تغريمه مليون جنيه من المدير الرياضي للأبيض.

وخرج التونسي أحمد الجفالي من حسابات البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، حيث اقترب من الرحيل عن الأبيض على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحثًا عن فرصة للمشاركة بشكل أكبر.